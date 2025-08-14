NewsCalcioNapoli

Lukaku e Neres: campioni d’Italia e collezionisti di trofei

By Emanuela Menna
Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, Romelu Lukaku, oltre allo scudetto vinto lo scorso anno, ha aggiunto alla sua bacheca personale un secondo titolo nazionale. A questi successi si sommano anche le Coppe conquistate in Inghilterra, per un totale di cinque trofei in carriera. Si sottolinea come questo numero rappresenti un traguardo importante anche per il suo ruolo all’interno della squadra. Viene poi citato David Neres, che tra le esperienze in Olanda e in Portogallo ha accumulato ben sei trofei, ai quali si è aggiunto di recente anche lo scudetto vinto in Italia.

