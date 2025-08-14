LIVE ore 18,00: Napoli/Olympiakos, piove a Castel di Sangro sui 7200 tifosi

Premi f5 per aggiornare la pagina

Piove a Castel di Sangro nell ultima mattina di allenamento per gli azzurri. Una seduta a porte chiuse prima dell’amichevole con l’Olimpyakos in programma oggi alle 18. Il paese abruzzese è già invaso da una marea di tifosi azzurri arrivati da Napoli per trascorrere la giornata e assistere al match. Tutto esaurito: 7.200 spettatori.

Dove vedere Napoli-Olympiakos in tv e streaming:

Il test match Napoli-Olympiakos, sarà a disposizione sempre ed esclusivamente a pagamento sulle emittenti Sky primafila, Dazn e One Football. Per visionare la singola partita non basterà possedere l’abbonamento ordinario, ma servirà acquistarla al prezzo di 9,99 euro.

Napoli-Olympiakos, le statistiche e i precedenti

Appena 2 i confronti in gare ufficiali tra i due club. Napoli e Olympiakos si sono infatti affrontate nella lontana stagione 1979-80, quasi 46 anni fa, in occasione dei 32esimi di finale di quella che ai tempi si chiamava Coppa UEFA. A spuntarla furono gli azzurri grazie al risultato di 2-1 cumulato tra andata e ritorno. A queste due gare va però aggiunta anche la più recente l’amichevole disputata in data agosto 2012 nell’allora San Paolo, sotto la gestione Mazzarri, e terminata sempre con una vittoria del Napoli, per 3-0. Proseguirà la tradizione favorevole?