LIVE ore 18,00: Napoli/Olympiakos, diretta testuale su ilnapolionline.com

By Giuseppe Sacco
Dove vedere Napoli-Olympiakos in tv e streaming:

 

Il test match Napoli-Olympiakos, sarà a disposizione sempre ed esclusivamente a pagamento sulle emittenti Sky primafilaDazn e One Football. Per visionare la singola partita non basterà possedere l’abbonamento ordinario, ma servirà acquistarla al prezzo di 9,99 euro.

 

Meteo

 

Napoli-Olympiakos, le statistiche e i precedenti

 

Appena 2 i confronti in gare ufficiali tra i due club. Napoli e Olympiakos si sono infatti affrontate nella lontana stagione 1979-80, quasi 46 anni fa, in occasione dei 32esimi di finale di quella che ai tempi si chiamava Coppa UEFA. A spuntarla furono gli azzurri grazie al risultato di 2-1 cumulato tra andata e ritorno. A queste due gare va però aggiunta anche la più recente l’amichevole disputata in data agosto 2012 nell’allora San Paolo, sotto la gestione Mazzarri, e terminata sempre con una vittoria del Napoli, per 3-0. Proseguirà la tradizione favorevole?

