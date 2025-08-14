LIVE ore 18,00: Napoli-Olympiakos- (1-0) Partita molto fallosa degli ospiti
Premi f5 per aggiornare la pagina
34′ El Kaabi viene ammonito per un brutto fallo su Rrahmani.
30′ Infortunio Lukaku-gran tiro parato. Ma il bomber si accascia dopo aver calciato. Guaio muscolare per il bomber belga
25′ Ammonito De Bruyne
26′ Ammonito Hezze
16′ GOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLL bellissimo tiro giro di Matteo Politano
10′ Partita di possesso palla in avvio, di prove di intesa e di movimenti senza palla. Più un allenamento che un vero match
Iniziata la gara a Castel di Sangro. Napoli con la nuova maglia color caffè e Olympiacos con la tradizionale divisa biancorossa.
1′ batte il Napoli
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Le foto dall’inviato Giovanni Gambardella
LE FORMAZIONI UFFICIALI
NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera, Anguissa, Lobotka, De Bruyne, Politano, Lukaku, Mctominay.
OLYMPIACOS (4-2-3-1): Botis, Ortega, Pirola, Retsos, Costinha, Scipioni, Hezze, Ciquinho, Pnevmonidis, Rodinei, El Kaabi.
Piove a Castel di Sangro nell ultima mattina di allenamento per gli azzurri. Una seduta a porte chiuse prima dell’amichevole con l’Olimpyakos in programma oggi alle 18. Il paese abruzzese è già invaso da una marea di tifosi azzurri arrivati da Napoli per trascorrere la giornata e assistere al match. Tutto esaurito: 7.200 spettatori.
Dove vedere Napoli-Olympiakos in tv e streaming:
Il test match Napoli-Olympiakos, sarà a disposizione sempre ed esclusivamente a pagamento sulle emittenti Sky primafila, Dazn e One Football. Per visionare la singola partita non basterà possedere l’abbonamento ordinario, ma servirà acquistarla al prezzo di 9,99 euro.
Meteo
Napoli-Olympiakos, le statistiche e i precedenti
Appena 2 i confronti in gare ufficiali tra i due club. Napoli e Olympiakos si sono infatti affrontate nella lontana stagione 1979-80, quasi 46 anni fa, in occasione dei 32esimi di finale di quella che ai tempi si chiamava Coppa UEFA. A spuntarla furono gli azzurri grazie al risultato di 2-1 cumulato tra andata e ritorno. A queste due gare va però aggiunta anche la più recente l’amichevole disputata in data agosto 2012 nell’allora San Paolo, sotto la gestione Mazzarri, e terminata sempre con una vittoria del Napoli, per 3-0. Proseguirà la tradizione favorevole?