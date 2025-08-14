Il Napoli “sonda”: tre nomi nuovi per il centrocampo azzurro

Matteo Moretto, esperto di calciomercato, parla del centrocampo del Napoli e afferma che sia le quotazioni di Elmas che quelle di Fabbian sono in netto calo, o almeno non siano priorità. Tramite il canale Youtube di Fabrizio Romano ha reso noti altri tre nomi sondati dal Napoli per il reparto centrale. Si tratterebbe di Andy Diouf, classe 2003 del Lens, secondo alle Olimpiadi Under 23, per il quale ci sarebbero dialoghi in corso. Un altro nome, sempre francese, è quello di Djaoui Cissé del Rennes, anche se meno probabile. In ultimo, il nome di Carney Chukwuemeka, inglese classe 2003 del Chelsea.

