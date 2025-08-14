Il Napoli di Conte parte dalle vittorie: in rosa campioni da oltre 40 trofei
Il Napoli dovrà pure mettere fondamenta – come saggiamente dice Antonio Conte qualche ora prima di lasciare il ritiro di Castel di Sangro – ma nel frattempo ha messo dentro calciatori che sanno cosa voglia dire vincere in questa estate.
L’esempio più banale resta Kevin De Bruyne, che rispetto ai compagni di squadra, però, fa uno sport differente: nella sua carriera lunga tra Belgio, Germania, Inghilterra ha messo insieme 24 trofei.
Nella classifica dei palmares personali, in realtà, a tenere il passo del belga ex Manchester City è un altro nuovo acquisto. In carriera, infatti, Noa Lang è riuscito a portarsi a casa ben 10 trofei: ha vinto due volte lo scudetto in Belgio e tre volte in Olanda, quattro volte si è preso la Supercoppa dei due Paesi e ci ha aggiunto anche una Coppa nazionale.
Un titolo, in realtà, lo ha sfiorato pure Vanja Milinkovic-Savic: avrebbe potuto vincere la EFL con il Manchester United nel 2016, ma lasciò il club pochi mesi prima.
Sono dieci gli azzurri che hanno messo insieme il “double” tricolore, vincendo sia il campionato 2023 che quello 2025. A partire da Meret, insieme con lui anche Rrahmani, il capitano Di Lorenzo, Lobotka, Olivera, Juan Jesus Politano e pure Anguissa. Una lista che era ancora più lunga, ma che ha visto depennati nomi importanti nei giorni scorsi: Giovanni Simeone è passato al Torino, all’Atletico Madrid ci è invece andato giacomo Raspadori. Nella lista dei trofei il Napoli di Conte potrà contare su tutti loro.
