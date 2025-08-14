Il Napoli di Conte parte dalle vittorie: in rosa campioni da oltre 40 trofei

Nella classifica dei palmares personali, in realtà, a tenere il passo del belga ex Manchester City è un altro nuovo acquisto. In carriera, infatti, Noa Lang è riuscito a portarsi a casa ben 10 trofei: ha vinto due volte lo scudetto in Belgio e tre volte in Olanda, quattro volte si è preso la Supercoppa dei due Paesi e ci ha aggiunto anche una Coppa nazionale.

Nella classifica dei palmares personali, in realtà, a tenere il passo del belga ex Manchester City è un altro nuovo acquisto. In carriera, infatti, Noa Lang è riuscito a portarsi a casa ben 10 trofei: ha vinto due volte lo scudetto in Belgio e tre volte in Olanda, quattro volte si è preso la Supercoppa dei due Paesi e ci ha aggiunto anche una Coppa nazionale.