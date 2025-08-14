Il Mattino-Il budget di 60milioni del Napoli può essere speso come segue…..

Il Napoli ha un budget di circa 60 milioni per poter completare la rosa. Giovanni Manna, secondo “Il Mattino”, ha già in mente una strategia ben precisa.

“Tutti gli occhi ora sono puntati sulla Premier: con gli esuberi e i club inglesi che devono sfoltire le rose a prezzi di saldi. Il Napoli vuole ancora l’esterno offensivo sinistro, tutti i riferimenti di Conte portano a un rinforzo in attacco. Dunque: Zinchenko è uno di quelli offerti. Ma c’è ora anche il Milan in ballo. L’ucraino ha confidato la sua voglia di andare via dall’Arsenal: «La scorsa è stata la peggior stagione della mia vita». Guadagna 7,6 milioni di euro, i Gunners dovrebbero accollarsi la metà. Operazione fattibile negli ultimi giorni di mercato. Resta lì, in un angolo, anche il feeling con Federico Chiesa con il tecnico del Liverpool, Slot, che darà il via libera alla sua cessione solo nel caso dell’arrivo di un’altra punta. In Inghilterra, si sa, sono insaziabili. E attenzione a un’altra vecchia pista: Joshua Zirkzee. Amorin e il Manchester United si sono stufati dell’ex Bologna e aprono alla sua partenza. Il Napoli lo ha cercato a lungo a gennaio. Le parole di Conte hanno ribadito il perimetro delle operazioni finanziarie del Napoli: cartellino da massimo 30 milioni e tetto di ingaggi da 6,5 milion lordi. Il budget c’è ed è di circa 60 milioni. Venti stanno per prendere la destinazione di Girona: tutto è fatto per Gutierrez con tanto di volo prenotato per l’Italia per domenica. L’intesa è totale, sia con il club che con il terzino sinistro. I medici del Napoli dovranno valutare le condizioni della caviglia operata. È evidente che se arriveranno le firme, Spinazzola potrebbe davvero andare via. A meno che non possa essere considerato come un’opzione da esterno alto”.