Ex Napoli – Pisacane cerca la posizione adatta per Gaetano: al Cagliari serve un trequartista!

Il Corriere dello Sport di quest’oggi in edicola si sofferma sul Cagliari, atteso dall’inizio di un nuovo ciclo che vedrà accomodarsi in panchina Fabio Pisacane. Il tecnico napoletano, “promosso” in prima squadra dopo le più che positive annate con la Primavera, è al lavoro in questi giorni per mettere a punto le ultime prove tattiche in vista del debutto in Coppa Italia contro l’Entella, prima di sfidare Fiorentina e Napoli in Serie A nelle prime due giornate.

A dover ricevere una precisa collocazione in mezzo al campo c’è, più di tutti, Gianluca Gaetano. L’ex azzurro, che sta recuperando dopo l’intervento al menisco, attende di capire in che modo potrà essere utile alla causa rossoblu. Talentuoso, abile nel navigare tra le linee alle spalle delle punte, calcio griffato sotto porta, il numero 70 è fresco di rientro in gruppo. Reduce dalla pulizia artroscopica, sotto i ferri appena chiusa la scorsa stagione, Gaetano da 48 ore ha ritrovato il campo dopo un lungo percorso di riabilitazione. Adesso, è pronto per dare il massimo. Ha i gradi del falso nueve ma può giocare anche da esterno alto a sinistra. In ritiro e nei test estivi il tecnico ha usato il tridente e il 3-5-2. Moduli che non darebbero spazio al trequartista.

Dopo una lunga trafila nelle giovanili azzurre, il prestito alla Cremonese e la consacrazione partenopea con Ancelotti e Spalletti – culminata nel primo gol in Serie A all’Inter nel maggio 2023 – l’approdo al Cagliari dove ha collezionato fin qui 41 gettoni, 6 gol e 5 assist. Tempi e motivazioni adatti per mettere nel mirino un’altra salvezza.