Elmas, il Lipsia vuole cederlo a titolo definitivo, il Napoli ci pensa

Il Napoli sta valutando l’ipotesi di un ritorno importante, Eljif Elmas, che il Lipsia vorrebbe cedere però a titolo definitivo. Il Corriere dello Sport scrive: “Elmas, quattro gol al Torino da gennaio e ora tornato al Lipsia, non ha neppure bisogno di riflettere sull’ipotesi Napoli. Sui social ha ancora la foto con la coppa dello scudetto e sarebbe felicissimo di tornare al Maradona. Il Napoli lo vorrebbe in prestito, il Lipsia ha già detto no al Torino per la stessa formula. A dicembre 2023 lo ha pagato 24 milioni e vuole cederlo a titolo definito. Almeno ad oggi è questa la condizione perché non vorrebbe ritrovarsi, il prossimo anno, a dover riflettere ancora sul suo futuro. Intanto a riflettere ora è il Napoli che ha registrato il sì del giocatore, la richiesta del Lispia e adesso valuta se e quando eventualmente affondare il colpo”.

