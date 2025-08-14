NewsCalcioMercato

Duello Napoli-Milan per Zinchenko: per l’Arsenal è in uscita, ma un aspetto frena la trattativa

By Riccardo Cerino
Per ritoccare ulteriormente la rosa e mettere a disposizione di Antonio Conte gli ultimi tasselli di un mercato fin qui già ricco, il Napoli è deciso a guardare ancora una volta alla Premier League. Stando al portale TMW, che riprende il quotidiano Il Mattino di oggi, fra i profili sotto osservazione della dirigenza azzurra ci sarebbe anche Oleksandr Zinchenko, in uscita dall’Arsenal.

Sull’ucraino, desideroso di cercare maggior minutaggio altrove, si sarebbe inserito anche il Milan. A frenare la trattativa, c’è un aspetto non di poco conto: l’alto stipendio di 7,6 milioni di euro percepito a Londra dall’ex Manchester City. Una cifra che non aiuta e per la quale ci si aspetta che siano gli stessi Gunners ad accollarsene una parte.

