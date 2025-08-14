Conte sull’arrivo di KDB: “Un acquisto diverso e un ragazzo eccezionale che ha sorpreso tutti”

Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha parlato ieri in conferenza stampa da Castel Di Sangro, dove la squadra si trova per il secondo ritiro, che terminerà oggi. Il Corriere dello Sport scrive: “De Bruyne merita un discorso a parte: «Un acquisto diverso e un ragazzo eccezionale che ha sorpreso tutti: ha 34 anni e ha avuto una carriera top, ma è venuto a rimettersi in gioco con il sorriso e non ha saltato un secondo di allenamento». Accanto al 4-3-3, Conte lavora a un 4-4-2 con i Fab Four di centrocampo: Frank, Lobo, KDB e McT tutti insieme. «Stiamo cercando anche una soluzione diversa da quella consolidata, nell’eventualità di rinunciare a un esterno offensivo per un centrocampista in più. Ovviamente c’è da migliorare i meccanismi in entrambe le fasi e ottimizzare. L’equilibrio è alla base di tutto». Sui portieri: «Milinkovic e Meret si divideranno porta e partite in maniera serena. Entrambi mi danno garanzie diverse. Se poi ci sarà un dislivello tale, allora punteremo su uno». Promozione per un giovane talento: «Vergara ha qualità importanti, voglio che resti con noi»”.

