Conte sulla questione portieri: “Milinkovic-Savic e Meret si divideranno le partite, non è come Donnarumma-Chevalier”

Il tecnico ha dedicato qualche parola in più singolarmente per i nuovi arrivi. “Beukema sarà il nuovo Rrahmani, Lucca lavorerà guardando Lukaku. Marianucci sarà per anni il centrale del Napoli ma oggi ha 21 anni e viene dall’Empoli. De Bruyne invece è un acquisto diverso, è un giocatore già pronto. Si è calato totalmente in questa realtà, è stato un innesto molto apprezzato. Si è rimesso in gioco qui senza saltare un secondo di allenamento ed è sempre disponibile. Ha sorpreso tutti”.

Ma Conte non si dice ancora soddisfatto dell’organico a disposizione. “La rosa dovrà essere completata, ma non per mio capriccio o del direttore sportivo o del presidente. De Laurentiis sa qual è il numero di giocatori che serve, se si fanno i campetti scrivendo i nomi si indovina facilmente la cifra che ci occorre. Milinkovic-Savic dividerà le partite con Meret con la massima serenità, non è come Donnarumma-Chevalier. L’obiettivo non è mandare via Meret, ma ho bisogno di altre garanzie. Quindi si divideranno le gare, a meno che non emerga un dislivello così grande da preferire l’uno all’altro”.

I discorsi vanno fatti anche per le uscite. “Io non tratterrò mai più nessuno, chi vuole andar via è libero di farlo. Raspadori me l’ha chiesto. Ndoye? Cifre troppo alte”. Fonte: Gazzetta