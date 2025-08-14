NewsCalcioRassegna Stampa

Conte si affida alle sue colonne: Lukaku, Di Lorenzo, Anguissa, Lobotka e Rrahmani

By Emilia Verde
Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha parlato ieri in conferenza stampa dal ritiro di Castel Di Sangro, sottolineando l’importanza dei calciatori su cui può affidarsi. Il Corriere dello Sport scrive: “Conte si affida alle colonne: «Lukaku, Di Lorenzo, Anguissa, Lobotka e Rrahmani: ho bisogno che il vecchio gruppo assuma ancora più leadership, stanno entrando tanti nuovi per necessità e serve gente che nelle difficoltà indichi la strada. Non solo l’allenatore»”.

Factory della Comunicazione

