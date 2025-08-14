NewsCalcioRassegna Stampa

Conte non ha dubbi: “Beukema sarà il Rrahmani di domani”

By Emilia Verde
0

Ieri, in conferenza stampa da Castel Di Sangro, ha parlato il tecnico del Napoli, Antonio Conte, che tra le altre cose ha sottolineato l’importanza dell’arrivo di nuovi elementi. Il Corriere dello Sport scrive: “E ancora. «Abbiamo preso giocatori per il futuro: Beukema sarà il Rrahmani di domani, Lucca ha potenzialità importanti ma è un ragazzo tutto da curare e da crescere. Sono calciatori che implementano la rosa ma non stravolgeranno l’undici iniziale, altrimenti si va a prendere gente come Kvara: settanta milioni, mettiamo dentro ed è pronto. Lang è costato venticinque: con il tempo magari sarà il nuovo Kvara e magari sarà venduto, ma nel presente può darci una mano. Stiamo creando fondamenta che non ci sono: bisogna avere pazienza, non abbiamo preso i migliori al mondo»”.

