Conte esalta la società azzurra: “Il club sta proseguendo la ricostruzione .Da quando sono arrivato abbiamo preso tredici giocatori”

By Giuseppe Sacco
Ultimo test amichevole per il Napoli di Antonio Conte, che oggi affronterà l’Olympiacos a Castel di Sangro. L’allenatore ha fatto il punto in conferenza stampa dalla località abruzzese. “Stiamo concludendo un periodo di lavoro importante, i carichi sono tanti in questa fase. Definirci un cantiere aperto è corretto, ho avuto buone risposte dai giocatori che sono appena arrivati ma è inevitabile che sia necessario più tempo affinché entrino nei nostri meccanismi”.

Conte ha esteso il concetto.Da quando sono arrivato abbiamo preso tredici giocatori e ne abbiamo venduti sette. Il club sta proseguendo la ricostruzione. Non penso che chi aspira a essere competitivo, o che ha vinto lo scudetto l’anno scorso, possa creare tutto questo movimento. Lo scudetto che abbiamo vinto non è arrivato alla fine di un ciclo”. 

In ultimo, anche alla luce del mercato effettuato, si è parlato del modulo da adottare. “Bisogna sempre trovare soluzioni differenti, l’annata sarà lunga e con tante partite, abbiamo lavorato molto col 4-3-3: è un sistema di gioco che è nelle corde di questa squadra e abbiamo gli interpreti giusti per farlo. Stiamo ragionando però anche su altre soluzioni, sempre mantenendo l’equilibrio che è alla base di tutto”

Fonte: Gazzetta

