Conte e il mercato: “Il presidente si aspetta di completare la rosa”

Oggi si concluderà il ritiro a Castel di Sangro, ma il mercato continua: «Nel giro di un anno abbiamo preso tredici giocatori e ne abbiamo venduti sette, tra cui top player come Osimhen e Kvara. Ora anche Simeone e Raspadori che mi ha chiesto di andare, e io non trattengo più nessuno. Non penso che al mondo esista un club reduce dallo scudetto, e che aspiri a essere competitivo, che possa annoverare questo movimento. L’evento straordinario è aver vinto al primo anno e non al culmine del percorso».

E ancora: «Non avendo fatto la Champions non abbiamo una base e così stiamo provando sia a rinforzarci sia a completarci, cercando di fare le cose per bene e rispettando lo stile Napoli. Senza mai fare il passo più lungo della gamba: le cifre di Ndoye erano molto alte ed è andato altrove, ma io ho appoggiato questa linea. Deve essere un orgoglio giocare in un club come il nostro che cerca di far quadrare tutto».

Che si aspetta ora? «Cosa ci aspettiamo! Il presidente si aspetta di completare la rosa. Il numero giusto di acquisti lo conosce lui. Ma se fate i conti si capisce bene cosa manca».

Fonte: CdS