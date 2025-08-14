CdS – Chiuso l’affare Gutierrez, bisognerà risolvere il rebus Juanlu

Il Napoli corre sul mercato in questi ultimi giorni prima dell’inizio di campionato, e dopo aver messo a segno il colpo Gutierrez, deve pensare a sistemare la trattativa che riguarda Juanlu Sanchez. Il Corriere dello Sport scrive: “Per la difesa, dopo la chiusura dell’affare Gutierrez col Girona per 18 milioni più 1 di bonus (visite mediche all’inizio della prossima settimana), sono giorni decisivi anche per risolvere il rebus Juanlu Sanchez. Il ds del Siviglia, Antonio Cordon, ha annunciato in conferenza stampa «sorprese per le trattative che sono in piedi e che sono vere» e tra queste c’è anche quella per l’esterno destro. «Il Siviglia continua ad essere un club in cui molti club europei continuano a guardare. Ci sono cose che si verificano giorno per giorno che sicuramente finiranno per chiudersi». Oltre a Juanlu, il riferimento è anche a Badé che può andare al Leverkusen per 30 milioni. Una cessione quanto prima sarà fondamentale per dare respiro alle casse del club e per accogliere i nuovi acquisti. Il Napoli resta fermo all’ultima offerta di 17 milioni (il Siviglia ne chiede 20) e vorrebbe che, in un senso o nell’altro, il sipario sull’affare calasse nelle prossime ore e comunque non oltre questa settimana. In stand-by il futuro di Zanoli, destinato al Bologna ma per cui anche l’Udinese non si arrende. Prima, però, bisognerà risolversi la questione Juanlu”.

