“CdS Campania” – Messaggio al Napoli “CONTE A NUDO”- “Siamo un cantiere aperto!”

Il tecnico contento del lavoro ma: «Su di noi lusinghe smisurate»

Conte: Napoli da completare «La ricostruzione continua, siamo ancora un cantiere aperto Mai visto un club reduce dallo scudetto che cambi così tanto I leader devono indicare la via»

«Abbiamo preso giocatori per il futuro. Ndoye? Cifre troppo alte»

A nove giorni dal debutto in campionato contro il Sassuolo, Antonio Conte dice tutto. E tutto ciò che dice ha il senso della realtà, della lucidità, della lungimiranza. «Sono contento del lavoro: ho avuto buone risposte dal gruppo storico e dai nuovi, ma serve inevitabilmente un po’ di tempo per entrare nei meccanismi. Detto questo, il Napoli è un cantiere aperto. Continua la ricostruzione iniziata un anno fa con un secondo step: la rosa va completata per necessità numerica. Non facciamoci trarre in inganno da lusinghe smisurate e prese per i fondelli. C’è tanto da lavorare e costruire».