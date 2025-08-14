NewsCalcioRassegna Stampa

“CdS Campania” – Messaggio al Napoli “CONTE A NUDO”- “Siamo un cantiere aperto!”

By Giuseppe Sacco
Il tecnico contento del lavoro ma: «Su di noi lusinghe smisurate»  

Conte: Napoli   da completare   «La ricostruzione continua, siamo ancora un cantiere aperto Mai visto un club reduce dallo scudetto che cambi così tanto  I leader devono indicare la via»
«Abbiamo preso giocatori per   il futuro. Ndoye? Cifre troppo alte»

 

 

A nove giorni dal debutto in campionato contro il Sassuolo, Antonio Conte dice tutto. E tutto ciò che dice ha il senso della realtà, della lucidità, della lungimiranza. «Sono contento del lavoro: ho avuto buone risposte dal gruppo storico e dai nuovi, ma serve inevitabilmente un po’ di tempo per entrare nei meccanismi. Detto questo, il Napoli è un cantiere aperto. Continua la ricostruzione iniziata un anno fa con un secondo step: la rosa va completata per necessità numerica. Non facciamoci trarre in inganno da lusinghe smisurate e prese per i fondelli. C’è tanto da lavorare e costruire».
L’ambizione resta: «Voglio che siamo competitivi con Juventus, Inter e Milan: loro staranno sempre più in alto per storia, monte ingaggi e valore patrimoniale, ma il mio orgoglio sarà portare il Napoli a rompere regolarmente le scatole a quei tre top. Loro si contenderanno sempre lo scudetto e noi dovremo essere un problema per gli altri in pianta stabile».    Fonte: CdS
