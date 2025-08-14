Buongiorno torna in campo: primo assaggio con il Napoli dopo l’infortunio

Alessandro Buongiorno ha fatto il suo primo ritorno in campo con il Napoli negli ultimi minuti dell’amichevole contro l’Olympiacos, sostituendo Juan Jesus. Il difensore aveva saltato tutte le precedenti partite amichevoli a causa di problemi fisici: il 27 aprile 2025 aveva subito una lesione del muscolo adduttore lungo della coscia destra, poco dopo essere rientrato da una tendinopatia agli adduttori, e successivamente si era operato per “groin-pain”. Ora sembra finalmente recuperato e disponibile, anche se con ogni probabilità partirà dalla panchina nella prima giornata di Serie A. Al momento, Juan Jesus e Rrahmani restano favoriti per la coppia centrale contro il Sassuolo.

Factory della Comunicazione