Zinchenko e Chiesa: sono loro i nomi caldi per l’attacco

By Gabriella Calabrese
L’estate del Napoli, non solo quella meteorologica, è alquanto calda. Tutti al lavoro, sinergicamente. Il mercato continua attraverso contatti, rumors, trattative. Occorre ancora qualcosa lì davanti…Il Mattino scrive sui “nomi caldi” per l’attacco: “Da giorni c’è feeling per l’ucraino Oleksandr Zinchenko, esterno dell’Arsenal senza dimenticare la situazione di Federico Chiesa: il suo manager Ramadani e il padre Enrico attendono dal Liverpool una risposta. Vogliono andare via, ma prima i Reds devono assicurarsi un altro attaccante”.

