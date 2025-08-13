NewsCalcioMercato

Una vecchia storia, un nome in orbita Napoli da un anno e mezzo

By Giuseppe Sacco
La prima offerta a gennaio 2024, poi flirt a più riprese fino ai giorni nostri. Su Sudakov, però, c’è anche il Benfica: e fa sul serio. Del resto si tratta di un giocatore giovane (ha 22 anni) e interessante per tanti club: mezzala di qualità capace di giocare anche sulla trequarti, gol e assist sul carnet, l’esperienza internazionale maturata a Donetsk nell’ultima Champions. Un certo appeal, insomma, che non lascia indifferente il Napoli da tempo. Ma bisogna valutare innanzitutto i costi, e dunque la fattibilità dell’affare, e soprattutto la funzionalità tecnico-tattica. A centrocampo restano ancora vive le piste che portano a Yunus Musah del Milan, 22 anni, e a Fabio Miretti della Juve, 21 anni: identikit differenti per caratteristiche rispetto a Sudakov. Una varietà che suggerisce il senso delle ampie valutazioni in corso.  Fonte: CdS

