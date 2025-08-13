UFFICIALE – Coppa Italia, le designazioni per i trentaduesimi di finale! Un giovane per la Juve Stabia

Con un comunicato sul proprio sito ufficiale, l’AIA ha reso noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR chiamati a dirigere le gare valide per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia, in programma fra il 15 e il 18 agosto prossimi. Per l’unica formazione campana in lizza, la Juve Stabia, la sfida al Lecce di Eusebio Di Francesco sarà arbitrata da Mucera.

Questo l’elenco completo, ripreso dal portale TMW:

Empoli – Reggiana Venerdì 15/08 H.18.00

Calzavara

Cavallina – Emmanuele

Iv: La Penna

Var: Marini

Avar: Marchetti

Sassuolo – Catanzaro Venerdì 15/08 H.18.30

Turrini

Catallo – Monaco

Iv: Sacchi

Var: Paterna

Avar: Prontera

Lecce – Juve Stabia Sabato 15/08 H.20.45

Mucera

Laudato – Cortese

Iv: Di Bello

Var: Meraviglia

Avar: Monaldi

Genoa – Lr Vicenza Sabato 15/08 H.21.15

Ferrieri Caputi

Trinchieri – El Filali

Iv: Tremolada

Var: Gariglio

Avar: Manganiello

Venezia – Mantova Sabato 16/08 H.18.00

Allegretta

Miniutti – Bianchini

Iv: Ayroldi

Var: Di Paolo

Avar: Santoro

Como – Sudtirol Sabato 16/08 H.18.30

Galipo’

Di Giacinto – Rinaldi

Iv: Manganiello

Var: Serra

Avar: Di Vuolo

Cagliari – Entella Sabato 16/08 H.20.45

Perri

Luciani – Pressato

Iv: Dionisi

Var: Baroni

Avar: Marini

Cremonese – Palermo Sabato 16/08 H. 21.15

Zanotti

Belsanti – Biffi

Iv: Marcenaro

Var: Aureliano

Avar: Prenna

Monza – Frosinone H. 18.00

Perenzoni

Ricci – Grasso

Iv: Pairetto

Var: Gualtieri

Avar: Aureliano

Parma – Pescara H. 18.30

Crezzini

Palermo – Pistarelli

Iv: Abisso

Var: Giua

Avar: Mazzoleni

Cesena – Pisa H. 20.45

Di Marco

Giuggioli – Colaianni

Iv: Chiffi

Var: Camplone

Avar: Di Paolo

Milan – Bari H. 21.15

Arena

Fontemurato – Votta

Iv: Sozza

Var: Maggioni

Avar: Marinelli

Audace Cerignola – Hellas Verona Lunedì 18/08 H. 18.00

Massimi

Galimberti – Regattieri

Iv: Pezzuto

Var: Nasca

Avar: Del Giovane

Spezia – Sampdoria Lunedì 18/08 H. 18.30

Zufferli

Barone – Laghezza

Iv: Piccinini

Var: Mazzoleni

Avar: Rutella

Udinese – Carrarese Lunedì 18/08 H. 20.45

Bonacina

Ceolin – Scarpa

Iv: Rapuano

Var: Volpi

Avar: Meraviglia

Torino – Modena Lunedì 18/08 H. 21.15

Tremolada

Mokhtar – Pascarella

Iv: Fourneau

Var: Ghersini

Avar: Sozza