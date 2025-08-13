UFFICIALE – Coppa Italia, le designazioni per i trentaduesimi di finale! Un giovane per la Juve Stabia
Con un comunicato sul proprio sito ufficiale, l’AIA ha reso noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR chiamati a dirigere le gare valide per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia, in programma fra il 15 e il 18 agosto prossimi. Per l’unica formazione campana in lizza, la Juve Stabia, la sfida al Lecce di Eusebio Di Francesco sarà arbitrata da Mucera.
Questo l’elenco completo, ripreso dal portale TMW:
Empoli – Reggiana Venerdì 15/08 H.18.00
Calzavara
Cavallina – Emmanuele
Iv: La Penna
Var: Marini
Avar: Marchetti
Sassuolo – Catanzaro Venerdì 15/08 H.18.30
Turrini
Catallo – Monaco
Iv: Sacchi
Var: Paterna
Avar: Prontera
Lecce – Juve Stabia Sabato 15/08 H.20.45
Mucera
Laudato – Cortese
Iv: Di Bello
Var: Meraviglia
Avar: Monaldi
Genoa – Lr Vicenza Sabato 15/08 H.21.15
Ferrieri Caputi
Trinchieri – El Filali
Iv: Tremolada
Var: Gariglio
Avar: Manganiello
Venezia – Mantova Sabato 16/08 H.18.00
Allegretta
Miniutti – Bianchini
Iv: Ayroldi
Var: Di Paolo
Avar: Santoro
Como – Sudtirol Sabato 16/08 H.18.30
Galipo’
Di Giacinto – Rinaldi
Iv: Manganiello
Var: Serra
Avar: Di Vuolo
Cagliari – Entella Sabato 16/08 H.20.45
Perri
Luciani – Pressato
Iv: Dionisi
Var: Baroni
Avar: Marini
Cremonese – Palermo Sabato 16/08 H. 21.15
Zanotti
Belsanti – Biffi
Iv: Marcenaro
Var: Aureliano
Avar: Prenna
Monza – Frosinone H. 18.00
Perenzoni
Ricci – Grasso
Iv: Pairetto
Var: Gualtieri
Avar: Aureliano
Parma – Pescara H. 18.30
Crezzini
Palermo – Pistarelli
Iv: Abisso
Var: Giua
Avar: Mazzoleni
Cesena – Pisa H. 20.45
Di Marco
Giuggioli – Colaianni
Iv: Chiffi
Var: Camplone
Avar: Di Paolo
Milan – Bari H. 21.15
Arena
Fontemurato – Votta
Iv: Sozza
Var: Maggioni
Avar: Marinelli
Audace Cerignola – Hellas Verona Lunedì 18/08 H. 18.00
Massimi
Galimberti – Regattieri
Iv: Pezzuto
Var: Nasca
Avar: Del Giovane
Spezia – Sampdoria Lunedì 18/08 H. 18.30
Zufferli
Barone – Laghezza
Iv: Piccinini
Var: Mazzoleni
Avar: Rutella
Udinese – Carrarese Lunedì 18/08 H. 20.45
Bonacina
Ceolin – Scarpa
Iv: Rapuano
Var: Volpi
Avar: Meraviglia
Torino – Modena Lunedì 18/08 H. 21.15
Tremolada
Mokhtar – Pascarella
Iv: Fourneau
Var: Ghersini
Avar: Sozza