UEFA Supercup – Psg/Tottenham 2-2 (6-5 d.c.r.): Super rimonta dei Parigini. Enrique vince l’ennesimo trofeo

Dopo qualche mese torna questa sera, finalmente c il calcio che conta con la finale di Supercoppa europea, che come ogni anno apre ufficialmente la stagione.

A sfidarsi il Paris Saint Germain di Luis Enrique, campione d’Europa in carica e il Tottenham di Thomas Frank vincente della scorsa edizione di Europa League.

I giorni che hanno preceduto questa sfida sono stati abbastanza movimentati, sopratutto lato Paris, vista la situazione legata a Gigio Donnarumma, ormai ufficialmente separato in casa e destinato a lasciare il testimone al nuovo arrivato Lucas Chevalier.

Luis Enrique schiera l’ex portiere del Lille titolare, seguito dalla solita difesa composta da Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes.

A centrocampo Vitinha e Zaire-Emery alle spalle di Doue, Barcola, Dembele e Kvaratskhelia.

Il Tottenham invece si schiera con un prudente 5-3-2, con Vicario tra i pali, Spence, Van de Ven, Romero, Danso e Porro in difesa.

Bentancur, il nuovo acquisto Palhinha e Sarr a centrocampo, mentre Richarlison e Kudus in attacco.

La Partita

Nella prima frazione gli Spurs mostrando di aver preparato molto bene questa sfida, concedendo pochi spazi ai Parigini che sono costretti a far girare a vuoto il pallone senza quasi mai riuscire a innescare gli attaccanti.

Infatti, le occasioni per i Francesi sono poche e anzi, è il Tottenham ad essere più vivace.

Il Paris Saint Germain mostra più volte la propria stanchezza non sembrando mai brillante come lo era fino alla finale del Mondiale.

Al 39’ è Van de Ven, eroe nella finale di Europa League con un salvataggio sulla linea salva risultato, a sbloccare il match e portare i suoi in vantaggio.

Il difensore olandese si è avventato per primo su una ribattuta e, a porta completamente vuota, ha bucato Chevalier.

La seconda frazione si apre proprio come si era chiusa la prima, ovvero con il Tottenham in attacco.

Dopo solo 3 minuti dall’inizio del secondo tempo, sugli sviluppi di calcio piazzato, gli Spurs trovano addirittura il raddoppio con Romero che si stacca bene e colpisce di testa, battendo Chevalier che buca completamente il pallone.

Dopo la rete del 2-0 il Psg si scuote e scende finalmente in campo, iniziando ad attaccare e mostrando a tutti la propria vera identità.

Prima Barcola fa tremare gli inglesi, segnando il 2-1, annullato però per fuorigioco.

Nonostante questo però il Paris continua ad attaccare e la rete che accorcia le distanze arriva con Lee Kang-In.

A questo punto inizia l’assalto dei parigini, che culmina con la rete di Gonçalo Ramos allo scadere che porta il risultato incredibilmente in parità.

Al termine dei novanta minuti quindi, il risultato è di 2-2. Si va ai calci di rigore.

Alla lotteria dei rigori, a trionfare è il Psg. Decisivi gli errori di Van de Ven e Mathys Tel.

Il Paris Saint-Germain vince ed è la prima squadra francese ad alzare la Supercoppa Europea.

Il Tabellino

PSG-Tottenham 2-2 d.t.r. (6-5 d.c.r.)

PSG (4-2-3-1): Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery (68′ Mbaye), Vitinha; Kvaratskhelia (60′ Fabian Ruiz), Doué (77′ Gonçalo Ramos), Barcola (68′ Lee); Dembélé. All. Luis Enrique

Tottenham (5-4-1): Vicario; Porro, Danso, Romero, Van de Ven, Spence; Kudus, Palhinha (72′ Gray), Sarr (90′ Bergvall), Bentancur; Richarlison (72′ Solanke). All. Frank

Arbitro: João Pinheiro (Portogallo)

Gol: 39′ Van de Ven (T), 48′ Romero (T), 85′ Lee (P), 94′ Gonçalo Ramos (P)

Rigori: Solanke (T) gol, Vitinha (P) fuori, Bentancur (T) gol, Gonçalo Ramos (P) gol, Van de Ven (T) parato, Dembélé (P) gol, Tel (T) fuori, Lee (P) gol, Porro (T) gol, Nuno Mendes (P) gol

Ammoniti: Richarlison, Barcola, Pacho, Danso, Dembélé

Espulsi: nessuno

A cura di Sara Di Fenza