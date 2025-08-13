Torna il Memorial Pippo Viscido! Il 20 agosto in scena Salernum Baronissi-Afragolese

Torna anche quest’anno il Memorial “Pippo Viscido”, appuntamento ormai fisso nel calendario calcistico campano, giunto alla sua quinta edizione!



L’evento, fortemente voluto e curato in ogni dettaglio da Menti Sportive, andrà in scena martedì 20 agosto alle ore 20 allo Stadio Figliolia di Baronissi con un’amichevole di prestigio tra Salernum Baronissi ed Afragolese.



L’evento è organizzato con il patrocinio della Lnd Campania e del Comune di Baronissi, a testimonianza del valore sportivo e sociale dell’iniziativa.



Il Memorial nato per onorare la memoria di Filippo “Pippo” Viscido, centrocampista di talento e uomo di grande carattere, scomparso prematuramente nel 2021 a soli 31 anni. 💔 Conosciuto da tutti come “Pitbull” per la sua determinazione in campo, classe 1989, Viscido ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama calcistico campano, indossando tra le altre le maglie di Afragolese e, come ultima, quella del SalernumBaronissi



Grazie all’impegno e alla passione del Presidente Giacomo La Marca e quest’anno in collaborazione con MentiSportive, il Memorial è diventato negli anni non solo un evento sportivo di richiamo, ma anche un importante momento di memoria, condivisione e vicinanza alla famiglia e agli amici di Pippo.



Un tributo che celebra il suo ricordo attraverso ciò che amava di più: il calcio, l’agonismo e lo spirito di squadra.



Vi aspettiamo in tanti per vivere insieme una serata di sport ed emozioni!

