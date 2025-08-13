Starace ha già nostalgia del Napoli! Ecco lo scatto sui social che infiamma i tifosi

Dopo cinquant’anni di servizio al fianco del Napoli, il magazziniere simbolo del club azzurro Tommaso Starace, noto a tutti per il suo caffè negli spogliatoi e non solo, circa sei giorni fa aveva ufficialmente annunciato l’addio. Un messaggio, quello condiviso sui social, che aveva emozionato i tifosi: “In tanti mi state domandando perché non sto più con la squadra… dopo 50 anni di onorato servizio per il mio amato calcio Napoli ho deciso di fermarmi per riposarmi, godermi un po’ di relax e tempo con la mia famiglia. Continuerò insieme a voi tifosi a sostenere la squadra e la città che rappresenta! Ringrazio per questo percorso insieme il Napoli”.

Ma il legame con il club e con lo stadio sembra impossibile da spezzare. Di recente, sul suo profilo Instagram, è comparsa una storia che lo ritrae sul campo con la moka in mano, la stessa che negli anni è diventata quasi un’icona del pre-partita. In sovrimpressione, la scritta “già mi manchi” e in sottofondo la voce di Raffaella Carrà con “Far l’amore”.

Un’immagine che ha subito fatto il giro dei social, diventando l’ennesima dimostrazione di come l’anima del Napoli non sia fatta soltanto di calciatori e allenatori.