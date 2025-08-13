NewsCalcioRassegna Stampa

Sassuolo-Napoli, è già sold out per il settore ospiti del Mapei Stadium

By Emilia Verde
0

Ancora pochi giorni e la nuova stagione di Serie A ricomincerà, col Napoli che affronterà il 23 agosto al Mapei Stadium il Sassuolo, con i biglietti per il settore ospiti polverizzati nel giro di pochissimo. Il Corriere dello Sport scrive: “L’annuncio ufficiale del Sassuolo ha solo certificato quello che in molti avevano già sospettato: è durata pochissimo la prevendita del settore ospiti per la prima di campionato del Napoli in programma sabato 23 agosto al Mapei Stadium alle ore 18.30. Sono stati polverizzati i quattromila biglietti della Tribuna Nord destinata ai tifosi del Napoli. Da ieri mattina si era subito formata una coda virtuale con attesa durata anche diverse ore (invano) e con oltre diecimila persone in coda nello stesso momento.
Attesa, ansia e alla fine delusione per molti. Il sold out era arrivato nel giro di pochi minuti. I ritardatari hanno subito perso le speranze di farcela. La prevendita si sarebbe dovuta concludere venerdì 22, alla vigilia del giorno gara, ma era facilissimo ipotizzare che, a fronte di una richiesta elevatissima, il sold out si sarebbe raggiunto già ieri. Ma i tifosi saranno ben oltre quattromila con molti napoletani che potrebbero essere presenti anche in altri settori (tranne la Tribuna Sud destinata solo ai tifosi neroverdi)”.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

Bloccata la cessione di Zanoli al Bologna, c’è un altro club in attesa

News

Juanlu-Napoli, ancora nulla di fatto. L’offerta partenopea non muta

News

CdS – Prove tecniche e tattiche a Castel Di Sangro, il Napoli a due giorni dal…

News

LIVE – Oggi alle ore 13 conferenza stampa di Antonio Conte

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.