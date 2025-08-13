Piano Elmas, il Napoli insiste con il Lipsia per il prestito del jolly macedone

Da quando la squadra è sbarcata a Castel di Sangro, e dunque da quasi due settimane, il club sta riflettendo senza sosta sul completamento della rosa. Valutazioni che tra l’altro non possono prescindere dalle liste, sia per il campionato sia per l’Europa: il Napoli, per il momento, ha due posti liberi. Uno sarà di Gutierrez, l’altro lo sta virtualmente prenotando Elif Elmas, 25 anni, un ex che è tornato improvvisamente d’attualità per caratteristiche e temperamento: è un jolly che può agire da esterno a sinistra, può fare la mezzala e anche giocare sulla trequarti. E soprattutto ha ritmo, intensità e la dote di saper abbinare la doppia fase: è il profilo che per caratteristiche potrà – potrebbe – rappresentare per la squadra ciò che avrebbe dovuto essere Ndoye. Il Napoli vorrebbe prenderlo in prestito ma il Lipsia, che a dicembre 2023 lo ha acquistato proprio dagli azzurri per quasi 24 milioni, vuole cederlo a titolo definitivo: 13-14 milioni l’ultima richiesta spedita al Torino, l’altra società che lo ha trattato finora. Per la cronaca: Elmas tornerebbe molto, molto volentieri a Napoli. E lo avrebbe fatto anche a gennaio: all’epoca, però, non c’erano caselle per tesserare un extracomunitario. Fonte: CdS

Factory della Comunicazione