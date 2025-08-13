Nelle mani di KDB Napoli si sente meravigliosamente coccolata

Kevin De Bruyne non è banalmente il valore aggiunto in una squadra che può avere tante anime, come pure ha dimostrato nella stagione passata. Ci sta bene ovunque, anche se, riprendendo qualcosa del proprio calcio, Conte pensasse a difendere a tre o se, come in gioventù, si votasse al 4-4-2.

Perché De Bruyne permette di invaghirsi di qualsiasi idea, la assorbe, la fa sua, la espone con quella leggiadria che in un mese ha stordito Napoli, presente in migliaia agli allenamenti e puntualmente incredula di poter ammirare un fenomeno di quella portata, 34 anni e non sentirli.