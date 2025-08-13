Napoli-Juanlu, il DS del Siviglia: “Tutto si risolve con il dialogo”

Antonio Cordon, direttore sportivo del Siviglia, ha parlato in conferenza stampa oggi delle situazioni di mercato degli spagnoli. Interessato il Napoli che aspetta novità sul fronte Juanlu.

Queste le sue parole:

“La fine dell’estate si stia avvicinando e la maggior parte dei club inizierà a muoversi. Dobbiamo prepararci a due settimane molto intense; sono emozionato. Ci sono conversazioni aperte per molti giocatori, il Siviglia è ancora un club in cui molti club guardano ai suoi giocatori, il marchio del Siviglia è importante. Sicuramente alcuni finiranno per chiudere le trattative e raggiungeremo gli obiettivi che ci siamo prefissati. E poi è il momento di rinforzare con la formula del buono, bello ed economico: sono sicuro che ci riusciremo”.

“Tutto si risolve attraverso il dialogo, spiegando le cose come stanno. Nutro molto rispetto per Álvaro Ferllo, l’ho portato al Monaco, ora cercheremo il meglio per lui , è giovane e deve giocare, perché qui le porte gli sono chiuse da due grandi portieri”.