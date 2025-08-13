CalcioNapoliNews

Napoli, c’è il ritorno di fiamma: contatti per Sudakov

By Gabriella Calabrese
La Repubblica scrive sul mercato del Napoli e pone l’accento su di un nome di quelli “conosciuti” in casa azzurra. Perchè si sa, anche nel calcio, a volte ritornano: “Il d.s. Manna ha diversi tavoli aperti. Elmas ovviamente escluderebbe Miretti e Fabbian, cercati nelle scorse settimane. C’è sempre l’ipotesi Musah, ma vanno riallacciati i contatti col Milan dopo l’accordo trovato a giugno e poi messo in stand-by. La novità è un ritorno di fiamma per Sudakov: ci sono stati nuovi contatti per il forte centrocampista ucraino che il Napoli segue da un anno”.

