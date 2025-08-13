NewsCalcioMercato

Muro contro muro col Siviglia per Juanlu: il calciatore ha già fatto la sua scelta!

By Riccardo Cerino
E’ ormai scontro totale fra Napoli e Siviglia per Juanlu Sanchez, da tempo individuato dal club azzurro come alternativa a Di Lorenzo sulla fascia sinistra. Gli azzurri, stando a quanto riferito dall’esperto di mercato Matteo Moretto, sono arrivati a 17 milioni di euro accogliendo le ultime richieste degli andalusi, prima che questi alzassero nuovamente la posta a 20 milioni più il 20% sulla futura rivendita.

L’affare è in stand-by, ma non tramontato. Il Napoli è sicuro di poter accogliere il classe 2003 grazie alla volontà del ragazzo, che ha imposto un aut-aut al Siviglia: o sarà lasciato partire alla volta della Campania o resterà senza accettare altre destinazioni. Fra oggi e domani previsti nuovi contatti per arrivare ad una quadra entro Ferragosto. Ma ora siamo al muro contro muro.

