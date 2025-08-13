NewsCalcioIn Evidenza

Montervino: “Uno dei tre dovrà restare fuori”

By Simona Marra
Quattro per quattro. A commentare il “nuovo” centrocampo dei sogni di Antonio Conte ci hanno pensato quattro ex azzurri che la mediana napoletana la conoscono bene. Ma partiamo dalla domanda fondamentale: è possibile immaginare i “Fantastici 4” tutti insieme contemporaneamente?

 

Chi frena sull’argomento è un altro ex capitano degli azzurri come Francesco Montervino. Queste le sue parole riportate da Il Mattino:

«Per me schierarli tutti insieme potrebbe essere una forzatura» commenta «O anche un modo per non scontentare nessuno. Nella mia visione delle cose, uno dei tre dovrà restare fuori: sono calciatori forti e esperti, non ci sarà alcun problema per una panchina»

 

Montervino quindi punterebbe ancora sulle certezze azzurre, quelle viste nel primo anno di Conte: «Sì, continuerei sulla strada tracciata fin qui, quella del 4-3-3 visto nei mesi passati e che ha portato allo scudetto».

 

 

