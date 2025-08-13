NewsCalcioIn Evidenza

Mercato, Marchetti: "Il Napoli dovrà anche decidere l'ulitmo colpo"

By Simona Marra
Nel corso dello ‘Speciale Calciomercato’ su Sky Sport 24, è intervenuto il giornalista ed esperto di mercato Luca Marchetti. Queste le sue parole riportate daTuttonapoli:

 

Factory della Comunicazione

Entro lunedì Gutierrez dovrebbe svolgere le visite mediche col Napoli, l’eterno spagnolo è infortunato e di fatto non c’è fretta di andare a chiudere subito l’operazione col Girona. Entro la fine del mercato arriverà di certo anche Juanlu Sanchez dal Siviglia, gli andalusi non sono messi bene economicamente, il Napoli lo sa e gioca anche un po’ su questo. Ha offerto 17 milioni di euro, il Siviglia ne vorrebbe 20, o il Napoli si decide a mettere un po’ di più o prende per il collo il club andaluso che è in una situazione difficile.

Il Napoli dovrà anche decidere l’ulitmo colpo, salvo sorprese di cessioni che non viediamo all’orizzonte, potrebbero anche essere due se dovesse arrivare un Under. La necessità è prendere un giocatore equilibratore, che sappia a giocare a sinistra e in mezzo. Il nome individuato è quello di Elmas, che sarebbe un ritorno anche romantico a Napoli, che sa giocare sia come esterno offensivo che come mezzala. Non è escluso però che il Napoli possa fare un attaccante esterno e un centrocampista, incrociando le caratteristiche anagrafiche, perché lo spazio per l’Over ce ne è solo per uno“.

