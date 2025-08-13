Mercato, è fatta per il passaggio di Obaretin all’Empoli. La formula e le cifre

E’ vicinissimo alla chiusura l’accordo fra Napoli ed Empoli per il trasferimento in Toscana di Nosa Edward Obaretin, difensore reduce dal prestito annuale al Bari della scorsa stagione. Il classe 2003 si appresta dunque a far ritorno in cadetteria, ancora una volta con la formula del prestito.

Stando al portale TMW, oltre al trasferimento temporaneo è previsto anche l’inserimento di un diritto di riscatto a favore dell’Empoli per un’operazione che si aggirerebbe, considerando il cambio di casacca e la possibilità di un acquisto a titolo definitivo il prossimo anno, sui 4 milioni di euro.