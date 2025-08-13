Meno dieci alla Serie A, il parere di Bergomi: “Napoli strutturato! Ma qualcuno potrebbe dargli noie…”

Beppe Bergomi, ex difensore dell’Inter ed attuale commentatore televisivo di Sky Sport, ha parlato ai taccuini del Corriere dello Sport in vista della nuova stagione della Serie A, al via fra dieci giorni esatti. Ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni, riprese dal portale TMW.

Sul Napoli: “Hanno fatto le cose per bene, partendo dall’arrivo di De Bruyne che porta talento in un campionato in cui gli ultratrentenni funzionano ancora bene. La squadra è fisica ma ha anche esterni abili nell’uno contro uno, aggiungendo anche un doppione di Lukaku come Lucca. Elementi importanti per il calcio italiano. Per me il Napoli è la squadra che si è strutturata meglio“.

Conclusione dell’intervista di Bergomi con qualche parola dedicata anche al nuovo Milan che sta nascendo: “Negli ultimi anni hanno sempre avuto il talento ma qualcosa mancava. Hanno preso l’allenatore giusto, un vincente come Allegri e con Tare ds hanno messo le cose a posto. Sono quelli che possono dare maggior noia al Napoli“.