Marcolin sul Napoli di Conte: “Fantastici 4 insieme? Con il 4-2-3-1 si può”

Quattro per quattro. A commentare il “nuovo” centrocampo dei sogni di Antonio Conte ci hanno pensato quattro ex azzurri che la mediana napoletana la conoscono bene. Ma partiamo dalla domanda fondamentale: è possibile immaginare i “Fantastici 4” tutti insieme contemporaneamente? «L’unica possibilità sarebbe quella di schierarli in campo con un 4-2-3-1 che possa permettere a Conte l’utilizzo contemporaneo dei quattro» la risposta di Dario Marcolin, ex centrocampista e capitano del Napoli e oggi volto noto di Dazn «C’è un fattore che verrà incontro all’allenatore: una stagione impegnativa con tante partite a disposizione. Una disposizione, quella con i quattro in campo insieme, che magari puoi vedere in campionato o in Champions e non nella partita successiva. Il calcio posizionale non c’è più, Conte saprà approfittarne. Avere a disposizione tanti calciatori è il problema preferito dai grandi allenatori come Antonio» conclude.

