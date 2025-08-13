ALLIANZ STADIUM, TURIN, ITALY - 2024/10/19: Dario Marcolin, former football player, smiles prior to the Serie A football match between Juventus FC and SS Lazio. Juventus FC won 1-0 over SS Lazio. (Photo by Nicolò Campo/LightRocket via Getty Images)
Marcolin sul Napoli di Conte: “Fantastici 4 insieme? Con il 4-2-3-1 si può”

Queste le parole di Dario Marcolin che possiamo leggere sulle pagine de “Il Mattino”

By Sara Di Fenza
Quattro per quattro. A commentare il “nuovo” centrocampo dei sogni di Antonio Conte ci hanno pensato quattro ex azzurri che la mediana napoletana la conoscono bene. Ma partiamo dalla domanda fondamentale: è possibile immaginare i “Fantastici 4” tutti insieme contemporaneamente? «L’unica possibilità sarebbe quella di schierarli in campo con un 4-2-3-1 che possa permettere a Conte l’utilizzo contemporaneo dei quattro» la risposta di Dario Marcolin, ex centrocampista e capitano del Napoli e oggi volto noto di Dazn «C’è un fattore che verrà incontro all’allenatore: una stagione impegnativa con tante partite a disposizione. Una disposizione, quella con i quattro in campo insieme, che magari puoi vedere in campionato o in Champions e non nella partita successiva. Il calcio posizionale non c’è più, Conte saprà approfittarne. Avere a disposizione tanti calciatori è il problema preferito dai grandi allenatori come Antonio» conclude.

Fonte: Il mattino

