Lukaku a Radio CRC: “Con Conte motivazione al massimo, pronti a dimostrare ancora la nostra forza”
L’attaccante del Napoli, Romelu Lukaku, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio CRC, in cui ha parlato del rapporto che lo lega al tecnico Antonio Conte e degli obiettivi con il Napoli.
Ecco le sue parole:
“Conte? Il mister mi dice sempre che ogni sfida è un momento per dimostrare quanto sei forte come squadra: questa è l’unica motivazione di cui ho bisogno per entrare in campo. Siamo stati i più forti l’anno scorso, ora iniziamo da zero ed è bello di dover ridimostrare le nostre capacità e migliorare”.
“Champions League? Al momento penso solo alla prima partita del campionato: abbiamo lavorato tanto, abbiamo ancora una settimana per prepararci bene ed io aspetto l’inizio della Serie A”.
“Con l’esperienza il gioco diventa più lento per me, è più facile leggere le partite tatticamente e mi preparo con lo staff molto bene. Vediamo molti video sulle altre squadre e poi davanti alla porta cerco di rimanere sempre con la freddezza giusta per metterla dentro. Lingua napoletana? I fisioterapisti mi stanno aiutando, ci siamo detti di dover imparare un po’ in più”.