LIVE – Oggi alle ore 13 conferenza stampa di Antonio Conte

By Gabriella Calabrese
L’attesa cresce di giorno in giorno: tutti non vedono l’ora di ammirare il Napoli campione d’Italia, arricchito dai nuovi acquisti, a partire dal colpo dell’anno Kevin De Bruyne, passando per Lang e Lucca, mentre si attendono ancora due esterni di qualità per completare una rosa in grado di competere in tutte le competizioni a cui parteciperà.
Il Napoli di Antonio Conte è pronto per l’inizio del campionato e oggi alle ore 13:00, l’allenatore leccese terrà una conferenza stampa.
L’evento sarà seguito e trascritto in diretta sul nostro sito ilnapolionline.com.

