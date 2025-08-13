Le parole di Mirko Valdifiori sul centrocampo azzurro

Quattro per quattro. A commentare il “nuovo” centrocampo dei sogni di Antonio Conte ci hanno pensato quattro ex azzurri che la mediana napoletana la conoscono bene. Ma partiamo dalla domanda fondamentale: è possibile immaginare i “Fantastici 4” tutti insieme contemporaneamente?

Di certo, i “Fab 4” azzurri darebbero un tocco di magia e qualità non solo al reparto in sé ma a tutta la squadra. Alzando anche le aspettative in termini di qualità di gioco e spettacolo atteso dai tifosi. «Parliamo di un quartetto fantastico, avere De Bruyne in campo sicuramente sposta tutto dalla tua parte. Conte preparerà tutti in vista di tre diverse competizioni»

Le parole di Mirko Valdifiori, con la maglia del Napoli nel 2015-16.

Ma è possibile immaginare l’ex calciatore del City in un ruolo diverso? «Per me Lobotka sarà ancora una volta imprescindibile in mezzo al campo e davanti alla difesa, un punto di riferimento per i compagni e anche per l’allenatore. Magari in quella posizione ci potrà giocare anche il belga in qualche occasione, ma lo immagino sempre come negli ultimi anni. Tra la mezz’ala e il trequartista, alle spalle di Lukaku».

Fonte: Il Mattino