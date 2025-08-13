L’allenatore studia il modulo giusto per il super centrocampo (Grafico)

Per quanto raffinata, la tattica non supererà mai la saggezza dei bambini che per formare le squadre al parco, scelgono sempre di far giocare quelli più bravi con loro. Ecco, il nuovo Napoli parte da qui: Conte sa che farà sempre un enorme fatica a mettere fuori dai titolari uno tra De Bruyne, Anguissa, Lobotka e McTominay. Motivo per cui, come scrive Il Mattino, essendo il più bravo del reame, sta cercando di cucire il vestito con la stoffa (straordinaria) che De Laurentiis gli ha messo a disposizione.

I FANTASTICI QUATTRO

C’erano una volta i tre tenori, ora spuntano i fantastici 4. Nei test (nascosti) Conte alterna uno scolastico 4-4-2, al tradizionale e potente 4-3-3 dello scudetto e al piu lapalissiano 4-2 e fantasia. Sapendo bene che Lobotka un po’ di fatica fa quando gioca a due davanti alla difesa.

Sono professionisti, ma restano «giocatori»: devono divertirsi col gioco. Dunque, la premessa è che De Bruyne e McTominay ci dovranno essere sempre.

Ovviamente, dall’esterno, il 4-4-1-1 piace di più perché dà equilibrio e sostanza alla squadra, permette agli esterni difensivi di salire sulla fascia senza l’assillo di dover tornare rapidamente indietro, libera in modo definitivo l’estro del belga che si piazza tra la mediana e la prima punta (e può alternarsi con lo scozzese), consente a Lukaku di essere padrone dell’area.

Ovviamente sacrifica un esterno. Ovvero quello a sinistra: Neres o Lang. Perché un altro che ha mostrato di essere intoccabile e immortale è Politano. Un Politano da cui adesso non si può assolutamente prescindere per ciò che dà in termini di corsa, grinta, tattica e tecnica.