Juanlu-Napoli, ancora nulla di fatto. L’offerta partenopea non muta

Ancora nulla di fatto nella trattativa del Napoli col Siviglia per Juanlu Sanchez, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Per finire continua il momento di impasse sul fronte Juanlu Sanchez, 21 anni, il terzino destro che il Siviglia continua a valutare 20 milioni. Tra l’altro, gli andalusi trattano con il Leverkusen la cessione di Badé: 30 milioni, ossigeno puro per le casse e un ostacolo in più sulla strada di Juanlu. Il Napoli non si muove dall’offerta di 17: i club si sono dati ancora 48 ore”.