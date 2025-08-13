NewsCalcioMercato

Juanlu-Napoli, ancora nulla di fatto. L’offerta partenopea non muta

By Emilia Verde
0

Ancora nulla di fatto nella trattativa del Napoli col Siviglia per Juanlu Sanchez, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Per finire continua il momento di impasse sul fronte Juanlu Sanchez, 21 anni, il terzino destro che il Siviglia continua a valutare 20 milioni. Tra l’altro, gli andalusi trattano con il Leverkusen la cessione di Badé: 30 milioni, ossigeno puro per le casse e un ostacolo in più sulla strada di Juanlu. Il Napoli non si muove dall’offerta di 17: i club si sono dati ancora 48 ore”.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

CdS – Prove tecniche e tattiche a Castel Di Sangro, il Napoli a due giorni dal…

News

LIVE – Oggi alle ore 13 conferenza stampa di Antonio Conte

News

Una vecchia storia, un nome in orbita Napoli da un anno e mezzo

News

Il vero dilemma è capire chi, nel caso di 4-3-3 debba uscire fuori tra i fantastici 4

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.