McTominay è stellare, nonostante anche lui condizionato dall’infortunio a Dimaro: il vero dilemma è capire chi, nel caso di 4-3-3 debba uscire fuori tra i fantastici 4. Senza escludere l’ipotesi, in attesa dell’inserimento di un esterno offensivo, che si possa puntare al 4-2-3-1 o al 4-4-1-1 proprio per non rinunciare a nessuno delle stelle del centrocampo. Il tecnico ha bisogno di un altro esterno: Lang sta mostrando una grande predisposizione all’apprendimento e al miglioramento ma ha bisogno dei suoi tempi: gli esterni di Conte si sa, devono stringere al centro e non devono cercare la linea di fondo. Bisogna lavorare con lui, così come con Neres: devono tutti interpretare meglio la fase difensiva. Quello che emerge a una settimana e mezzo dal via, è che il Napoli stia faticando a organizzare, come vuole Conte, la fase di non possesso perché gli attaccanti rientrano poco, ma al tempo stesso lo sbilanciamento non produce risultati apprezzabili nel ribaltamento dell’azione. Occhio, siamo ad agosto. Ed è il prezzo da pagare a una preparazione faticosissima. Ma è la fotografia del momento.

Fonte: Il Mattino