CalcioNapoliNews

Il ritorno a Castelvolturno con un’altra possibile amichevole

By Gabriella Calabrese
0

Ultime 48 ore in quel di Castel di Sangro per il Napoli di Antonio Conte. Il programma degli azzurri prevede, oggi, allenamenti a porte chiuse (come già comunicato in precedenza) e domani, alle ore 18, l’amichevole con l’Olympikos, l’ultimo test ufficiale prima dell’esordio a Reggio Emilia. Non è escluso che il Napoli possa ospitare a Castelvolturno un’altra amichevole, ma a porte chiuse. Perché da adesso in poi, con l’inizio della stagione, il centro tecnico diventa blindato. Da fonti vicine a ilnapolionline.com, si ritiene che l’amichevole in questione dovrebbe essere con la squadra del Giugliano.  

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

LIVE – Oggi alle ore 13 conferenza stampa di Antonio Conte

Calcio

Castel di Sangro, ultimo atto: ritornano le “porte chiuse”

News

Marocchi a Il Mattino: “Conte è un allenatore che non si ferma mai alle sue…

News

Dopo l’incidente, Lo Monaco rassicura: “Tutto rotto ma vivo”

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.