Il ritorno a Castelvolturno con un’altra possibile amichevole

Ultime 48 ore in quel di Castel di Sangro per il Napoli di Antonio Conte. Il programma degli azzurri prevede, oggi, allenamenti a porte chiuse (come già comunicato in precedenza) e domani, alle ore 18, l’amichevole con l’Olympikos, l’ultimo test ufficiale prima dell’esordio a Reggio Emilia. Non è escluso che il Napoli possa ospitare a Castelvolturno un’altra amichevole, ma a porte chiuse. Perché da adesso in poi, con l’inizio della stagione, il centro tecnico diventa blindato. Da fonti vicine a ilnapolionline.com, si ritiene che l’amichevole in questione dovrebbe essere con la squadra del Giugliano.

