I precedenti tra Napoli e Olympiakos, le possibili formazioni

Al netto del ballottaggio tra Juan Jesus e Beukema, è probabile che Antonio Conte si affidi nuovamente allo stesso 11 reduce dal successo col Girona al fine di consolidare al meglio i meccanismi in vista della prima trasferta di campionato a Sassuolo.

 

Queste le probabili formazioni  secondo Il Mattino:

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, De Bruyne; Politano, Lukaku, Neres. Allenatore: Conte.
Olympiakos (4-2-3-1): Tzolakis; Costinha, Retsos, Kalogeropoulos, Onyemaechi; Hezze, Mouzakitis; Martins, Chinquinho, Cabella; El Kaabi. Allenatore: Mendilibar.

Appena 2 i confronti in gare ufficiali tra i due club. Napoli e Olympiakos si sono infatti affrontate nella lontana stagione 1979-80, quasi 46 anni fa, in occasione dei 32esimi di finale di quella che ai tempi si chiamava Coppa UEFA. A spuntarla furono gli azzurri grazie al risultato di 2-1 cumulato tra andata e ritorno. A queste due gare va però aggiunta anche la più recente l’amichevole disputata in data agosto 2012 nell’allora San Paolo, sotto la gestione Mazzarri, e terminata sempre con una vittoria del Napoli, per 3-0. Proseguirà la tradizione favorevole?

