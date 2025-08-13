Fiorentina, il Franchi sarà pronto per la sfida al Napoli? Intanto si lavora senza sosta

Da ormai un anno, lo stadio Artemio Franchi di Firenze è oggetto di una profonda ristrutturazione, che fino a questo momento ha comportato una netta riduzione della capienza. Il quotidiano La Nazione di oggi segnala di una vera e propria corsa contro il tempo per completare la fase di lavori prima dell’inizio del campionato, con gli operai impegnati senza sosta per sfruttare al massimo quel che resta del periodo estivo. Va ricordato che fra un mese esatto, il prossimo 13 settembre, la Fiorentina ospiterà il Napoli e la fase attuale è decisiva per mettere a punto l’impianto.

A rendere oltremodo complicate le diverse operazioni è il caldo afoso di questi giorni – soprattutto nel capoluogo toscano – ragion per cui si sfruttano anche le ore notturne. Da Palazzo Vecchio filtra ottimismo, ma a che punto sono i lavori? Sul portale Firenzeviola, si legge che dal 18 maggio, data dell’ultima partita casalinga contro il Bologna, gli operai si sono concentrati soprattutto sui lavori alla copertura della tribuna centrale. Per quanto riguarda la Curva Fiesole, dopo o il completamento dei pali e delle piastre di fondazione, sono stati realizzati gli elementi strutturali verticali del piano interrato e il solaio del piano terra. La speranza di tutti è festeggiare il traguardo nella nuova Fiesole da 10.061 posti entro l’anno del centenario, il 2026.