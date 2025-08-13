CalcioNapoliNews

Elmas: lui ci tornerebbe, Manna e Conte lo vorrebbero

By Gabriella Calabrese
0

Elmas. Se ne parla da qualche giorno e non sembra solo una suggestione. Piace perchè già conosce la Serie A, per la sua duttilità ed anche per essere stato “la luce degli occhi di Spalletti”. La Gazzetta dello Sport scrive su di lui: “Eljif Elmas (26 anni a settembre) è stato un gran bel tempo, indimenticabile, a Napoli si è dato e ha ricevuto in egual misura, ma resta nella storia tra i protagonisti del terzo scudetto, e poi anche per aver interpretato il ruolo di dodicesimo come pochi altri, in questo calcio moderno: la sua stagione, quella del trionfo con Luciano Spalletti, fu impreziosita da sei reti, tante dalla panchina, dove era costretto da una concorrenza stellare. E pazienza se la narrazione prossima futura possa più o meno riprodursi in carta carbone: c’è un centrocampo da mille e una notte, c’è un attacco che induce a immergersi nei sogni, ma va bene lo stesso, lui ci tornerebbe eccome e Conte e Manna lo vorrebbero”.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
Calcio

Il ritorno a Castelvolturno con un’altra possibile amichevole

News

LIVE – Oggi alle ore 13 conferenza stampa di Antonio Conte

Calcio

Castel di Sangro, ultimo atto: ritornano le “porte chiuse”

News

Marocchi a Il Mattino: “Conte è un allenatore che non si ferma mai alle sue…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.