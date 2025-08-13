È il must di Conte, il suo dna: la difesa a tre

A Napoli ha iniziato così poi è cambiato. Ecco, si può immaginare questa opzione? L’impressione è che Antonio abbia al momento rinunciato. In questo mesetto ha lavorato quasi sempre con la linea a 4 là dietro, senza Buongiorno che solo ieri ha svolto quasi per intero l’allenamento e senza mai provare Olivera, che pure in emergenza sarebbe pronto a essere utilizzato come centrale. Dunque, ammesso che abbia in mente questa ulteriore variante, non ha avuto modo di provarla.

Diciamo: Conte ha lavorato prima di tutto sulla disponibilità al lavoro collettivo e poi si prepara a scegliere gli uomini: quello che cerca, in ogni caso, il Napoli è l’equilibrio.

Fonte: Il Mattino