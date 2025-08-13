Dopo l’incidente, Lo Monaco rassicura: “Tutto rotto ma vivo”

Dopo il brutto incidente che ha visto coinvolto il dirigente sportivo Pietro Lo Monaco, sono stati giorni in cui si è temuto il peggio che però per fortuna è passato. La Gazzetta dello Sport scrive: “Tutto rotto ma vivo. Sono uscito dalla prognosi riservata”. Dopo la paura dell’incidente stradale avvenuto nella serata di sabato, Pietro Lo Monaco con un messaggio sui social rassicura sulle sue condizioni. “Ringrazio uno ad uno quelli che mi hanno mandato parole gradite di incoraggiamento – continua Lo Monaco -. Vi porto tutti nel mio cuore. Arrivederci a presto”. L’ex ds del Catania, oggi all’Enna in Serie D, era stato trasportato all’ospedale Villa Sofia di Palermo per essere ricoverato in terapia intensiva. Le sue condizioni erano apparse da subito serie, ma mai critiche, come ha specificato l’Enna in una nota su Instagram: “Cari amici e tifosi, abbiamo sentito telefonicamente il Direttore Pietro Lo Monaco e ci ha riferito delle sue condizioni di salute migliorate. D’accordo con lui, per il forte rapporto d’amicizia che lo lega al nostro club, intendiamo fare chiarezza su alcune ricostruzioni inesatte quanto al suo stato di salute: fin dai primi momenti post incidente le condizioni sono rimaste buone e mai critiche.”

