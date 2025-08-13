De Napoli sul centrocampo azzurro: “Con De Bruyne il Napoli può osare”

Quattro per quattro. A commentare il “nuovo” centrocampo dei sogni di Antonio Conte ci hanno pensato quattro ex azzurri che la mediana napoletana la conoscono bene. Ma partiamo dalla domanda fondamentale: è possibile immaginare i “Fantastici 4” tutti insieme contemporaneamente?
«Insieme si può: Sono quattro elementi formidabili, pronti a trascinare la squadra» Nando De Napoli, altro ex calciatore che il centrocampo azzurro lo ricorda molto bene «Conte con De Bruyne potrà dare spazio anche a qualche idea diversa. Non tutte le partite sono uguali, ma sicuramente il Napoli può permettersi di schierarli contemporaneamente».
Senza alternanza? «De Bruyne arriva a Napoli a 34 anni: darà sicuramente tanto, ma sono certo che saprà apprezzare anche qualche turno di riposo in panchina» le parole di De Napoli. Fonte:Il Mattino