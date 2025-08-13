Cosa non va secondo le prime gare amichevoli

La difesa, nonostante si stia muovendo secondo meccanismi ampiamente collaudati, appare in ritardo nei suoi uomini chiave: Buongiorno ha di fatto saltato tutta la preparazione, Beukema non è pronto a essere schierato a sinistra di Rrahmani e il kosovaro ha delle amnesie da pre-campionato che non danno motivi di preoccupazioni ma che deve colmare. I numeri dicono che la difesa azzurra su 6 amichevoli, solo con quella con il Sorrento non ha preso gol. Diciamolo: troppe 8 reti contro avversari come Arezzo, Catanzaro, Brest, Girona e Casertana. Attenzione: fino ad adesso abbiamo assistito a difetti individuali e non strutturali. Dunque, rimediabili al crescere della condizione. Chi è già in forma campionato è, al solito, Di Lorenzo.

Factory della Comunicazione

E bene anche Marianucci. Politano pure è partito benissimo. La vecchia guardia, compresi Anguissa e Lobotka, continua a essere molto affidabile. Dei nuovi, quello che ha impressionato di più è De Bruyne: è la stella che illumina e l’asse con Lukaku già fa sognare. D’altronde i due con il Belgio giocano insieme dal 2012 e in totale hanno condiviso ben 79 partite. Insomma, si conoscono a memoria e questo aiuterà sicuramente nei progressi rapidi.

Fonte: Il Mattino